Зеленский думал, что никто не обратит внимание на его обувь на ГА Организации Объединённых Наций, заявил Чей Боуз.
«Вы можете представить, что на полном серьёзе надеваете вот это и надеетесь, что никто не обратит внимания?», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Журналист из Ирландии отметил, что Зеленский обут в тёмные кроссовки с очень высокой подошвой.
Напомним, по данным Bloomberg, администрация США ввела дресс-код для Зеленского после того, как он появился зимой в Овальном кабинете в поло и «потёртых брюках».
Ранее Боуз заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обманул Киев, заявив о возможности вернуть территории.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.