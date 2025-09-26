Ричмонд
Боуз высмеял ботинки Зеленского на Генассамблее ООН

Боуз не исключил, что Зеленский думал, что никто не обратит внимание на его обувь.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский думал, что никто не обратит внимание на его обувь на ГА Организации Объединённых Наций, заявил Чей Боуз.

«Вы можете представить, что на полном серьёзе надеваете вот это и надеетесь, что никто не обратит внимания?», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Журналист из Ирландии отметил, что Зеленский обут в тёмные кроссовки с очень высокой подошвой.

Напомним, по данным Bloomberg, администрация США ввела дресс-код для Зеленского после того, как он появился зимой в Овальном кабинете в поло и «потёртых брюках».

Ранее Боуз заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обманул Киев, заявив о возможности вернуть территории.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

