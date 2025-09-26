В октябре россияне смогут наблюдать за двумя звездопадами: в какие даты можно увидеть осенние метеоры

В октябре пройдут два метеорных потока — Дракониды и Ориониды, которые достигнут пика своей активности. Первый звездопад можно будет наблюдать в ночь на 9 октября, а второй — в ночь с 20 на 21 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.
«В начале и конце октября будут наблюдаться два метеорных потока: Дракониды 8−9 октября и Ориониды 20−21 октября», — рассказали в планетарии.
Подчеркивается, что активность Драконид достигнет 15 метеоров в час, а Орионид — 20 метеоров в час.
Астрономы отмечают, что Ориониды будут лучше видны для наблюдений, так как их пик придётся на новолуние. В то же время Дракониды будут плохо видны из-за света почти полной Луны.
Напомним, ранее астроном Геннадий Борисов оценил шанс увидеть необычный звездный дождь 27 сентября. Он также рассказал, как посмотреть на метеоры на светлом небе.