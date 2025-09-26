В октябре россияне смогут наблюдать за двумя звездопадами: в какие даты можно увидеть осенние метеоры

В октябре пройдут два метеорных потока — Дракониды и Ориониды, которые достигнут пика своей активности. Первый звездопад можно будет наблюдать в ночь на 9 октября, а второй — в ночь с 20 на 21 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.