Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В октябре россияне смогут наблюдать за двумя звездопадами: в какие даты можно увидеть осенние метеоры

В октябре россияне смогут наблюдать два метеорных потока.

Источник: Комсомольская правда

В октябре пройдут два метеорных потока — Дракониды и Ориониды, которые достигнут пика своей активности. Первый звездопад можно будет наблюдать в ночь на 9 октября, а второй — в ночь с 20 на 21 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

«В начале и конце октября будут наблюдаться два метеорных потока: Дракониды 8−9 октября и Ориониды 20−21 октября», — рассказали в планетарии.

Подчеркивается, что активность Драконид достигнет 15 метеоров в час, а Орионид — 20 метеоров в час.

Астрономы отмечают, что Ориониды будут лучше видны для наблюдений, так как их пик придётся на новолуние. В то же время Дракониды будут плохо видны из-за света почти полной Луны.

Напомним, ранее астроном Геннадий Борисов оценил шанс увидеть необычный звездный дождь 27 сентября. Он также рассказал, как посмотреть на метеоры на светлом небе.