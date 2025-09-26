В России пройдут два звездопада

Эксперты пояснили, что наилучшие условия для наблюдения звездопада будут во время Орионид. Это связано с тем, что их пик совпадет с новолунием, и ночное небо останется темным. При этом увидеть Дракониды будет сложнее из-за яркого света почти полной Луны, который снизит видимость слабых метеоров. Специалисты рекомендуют наблюдать звездопады за городом, вдали от искусственного освещения.