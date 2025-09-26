В Дании аэропорт Ольборга вновь закрыли из-за замеченных беспилотников

Вблизи аэропорта датского города Ольборг вновь зафиксированы беспилотники. Об этом сообщил сервис Flightradar через социальную сеть X.
Согласно данным сервиса, авиарейс KL1289 возвращается в Амстердам, а вылет рейса SK1225 из Копенгагена отменен.
Агентство Reuters 25 сентября проинформировало, что аэропорт Ольборга временно закрылся и перенаправил три рейса в другие аэропорты из-за неопознанных беспилотников.
Ранее на Дальнем Востоке была пресечена попытка нелегального ввоза крупной партии китайских дронов. Согласно данным Федеральной таможенной службы, при проверке двух фур в пункте пропуска «Пограничный» обнаружено около трёх тысяч беспилотных летательных аппаратов, которые пытались доставить в Россию без соответствующих разрешений.