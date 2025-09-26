Ричмонд
«Весточки для Путина»: Лукашенко рассказал о передаче РФ послания от США

Лукашенко намерен передать Путину определенные сообщения от властей США.

Источник: Комсомольская правда

Во время двусторонней встречи в Москве белорусский лидер Александр Лукашенко передаст президенту России Владимиру Путину послания от руководства Соединенных Штатов. Об этом заявил сам Лукашенко.

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», — ответил глава Белоруссии на вопрос журналистов о том, будет ли он передавать Путину сообщения на встрече.

Лукашенко добавил, что «весточки» будут и от США, поскольку по этому направлению, по его словам, «накопилось много вопросов».

«Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать», — акцентировал Лукашенко. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию, начавшийся 25 сентября, включает участие в Глобальном атомном форуме. В рамках этого мероприятия, где с речью выступит Владимир Путин, запланирована их двусторонняя встреча. На переговорах лидеры обсудят развитие союзных отношений, региональную ситуацию и международную повестку.

Кроме этого, Александр Лукашенко сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным 26 сентября планирует обсудить вопрос строительства второй атомной электростанции в Беларуси. По словам президента, этот вопрос будет вынесен на переговоры для принятия конкретного решения.

Напомним, что последняя встреча лидеров состоялась в начале августа на Валааме. В рамках того визита Лукашенко и Путин осмотрели территорию Смоленского скита Валаамского монастыря и выступили с заявлениями для прессы.

Накануне в представительском кабинете Кремля Владимир Путин начал ряд международных встреч.

Российскую делегацию на переговорах возглавят вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, а также представители МИД, РЖД и «Росатома» — Дмитрий Любинский, Олег Белозеров и Алексей Лихачев.

Так, российский лидер принял в стенах Кремля премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али.

Позднее в Кремле началась встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме этого, Владимир Путин также встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

