«Весточки для Путина»: Лукашенко рассказал о передаче РФ послания от США

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», — ответил глава Белоруссии на вопрос журналистов о том, будет ли он передавать Путину сообщения на встрече.