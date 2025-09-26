Ричмонд
26 сентября в Иркутске потеплеет до +24 градусов

На небе будет переменная облачность, без осадков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

26 сентября в Иркутске потеплеет до +22…+24 градусов. День будет солнечным и без осадков. На небе будет переменная облачность. Как рассказали КП-Иркутск синоптики, ветер будет юго-восточный с порывами до 5−10м/с.

— В западных и северных районах региона местами пройдут кратковременные дожди. Порывы юго-западного и юго-восточного ветров могут достигнуть 5−10 м/с, а в северных и верхнеленских районах он усилится до 15−20 м/с, — прокомментировали в Иркутском гидрометцентре.

Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, а если облака закроют солнце, то столбик термометра опустится до +10…+15 градусов. Холоднее всего будет в Катангском районе +5…+10.