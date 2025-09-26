Ле Пен раскритиковала приговор Саркози и сравнила его со своим

«Во Франции, в правовом государстве, мы имеем право на два уровня юрисдикции. Решение по делу Николя Саркози, как и по моему делу, знаменует собой нарушение основополагающих принципов нашего права, в частности, презумпции невиновности», — написала Ле Пен на своей страниц в соцсети X*.