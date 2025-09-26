Ле Пен раскритиковала приговор Саркози и сравнила его со своим

Глава фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен подвергла критике приговор бывшему французскому лидеру Николя Саркози.
Она сравнила этот приговор с «собственным в контексте вынесения без повторного рассмотрения дела».
«Во Франции, в правовом государстве, мы имеем право на два уровня юрисдикции. Решение по делу Николя Саркози, как и по моему делу, знаменует собой нарушение основополагающих принципов нашего права, в частности, презумпции невиновности», — написала Ле Пен на своей страниц в соцсети X*.
По её словам, она сама неоднократно критиковала Саркози, при этом суд приговорил его к «крайне суровому наказанию».
Напомним, весной этого года суд во Франции вынес приговор Ле Пен по делу о «растрате средств ЕП». Её признали виновной в «создании централизованной системы отмывания денег». В частности, суд запретил Ле Пен в течение пяти лет избираться в органы госвласти.
Ранее сообщалось, что суд вынес приговор Саркози, приговорив его к пяти годам заключения в связи с делом о финансировании его предвыборной кампании в 2007 году.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.