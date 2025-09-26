Daily Mail: Ученые на пороге обнаружения гробницы Клеопатры и Антония

Мартинес выдвинула версию, что Клеопатра могла позаботиться о том, чтобы их с Марком Антонием похоронили вместе. Согласно этой гипотезе, их тела доставили в Тапосирис Магна, затем переправили по тоннелю в порт, где и было совершено их погребение. Точное место упокоения легендарной пары, добровольно ушедшей из жизни в 30 году до нашей эры, остается одной из величайших загадок античности. Новые открытия были сделаны с помощью Роберта Балларда, известного как первооткрыватель «Титаника», с применением современных технологий картографирования морского дна, говорится в статье.