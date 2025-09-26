Ричмонд
Daily Mail: Ученые на пороге обнаружения гробницы Клеопатры и Антония

Археологи обнаружили подводный порт неподалеку от древнего храма Тапосирис Магна в Египте, который, по мнению исследователей, может привести к месту захоронения Клеопатры и ее возлюбленного Марка Антония. Об этом сообщает Daily Mail.

Находка затопленного порта на глубине 12 метров в трех километрах от побережья Александрии является ключевой для исследователей. Кэтлин Мартинес, которая с 2005 года посвятила себя поискам гробницы Клеопатры, предполагает, что этот порт соединен подземным туннелем длиной около 1,3 километра с храмом Тапосирис Магна, посвященным богу смерти Осирису.

— На протяжении двух тысяч лет никто не был там — мы первые, — заявила Мартинес в интервью National Geographic.

По мнению ученых, пара могла быть похоронена либо в подводном комплексе, либо среди руин храма. Ранее в районе храма была обнаружена керамика времен династии Птолемеев, к которой относилась Клеопатра.

Мартинес выдвинула версию, что Клеопатра могла позаботиться о том, чтобы их с Марком Антонием похоронили вместе. Согласно этой гипотезе, их тела доставили в Тапосирис Магна, затем переправили по тоннелю в порт, где и было совершено их погребение. Точное место упокоения легендарной пары, добровольно ушедшей из жизни в 30 году до нашей эры, остается одной из величайших загадок античности. Новые открытия были сделаны с помощью Роберта Балларда, известного как первооткрыватель «Титаника», с применением современных технологий картографирования морского дна, говорится в статье.

Ранее испанские археологи обнаружили каменный памятник возрастом пять тысяч лет, в котором оказалось несколько небольших могил с человеческими костями — это означает, что помещение использовали как место для «коллективного захоронения».