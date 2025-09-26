Россиянам рассказали, как получить дополнительный штамп в паспорте

Бесплатно проставить штамп о группе крови и резус-факторе в паспорт может любой россиянин. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с РИА Новости.
«Каждый гражданин нашей страны имеет право проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе», — пояснила эксперт.
Депутат подчеркнула, что получить штамп можно в медицинских учреждениях: на станции переливания крови или в поликлинике по месту жительства. Как пояснила парламентарий, эта процедура полностью бесплатна для пациента, так как финансируется по полису ОМС.
Уточняется, что штамп ставится на 18-й или 19-й странице паспорта и включает группу крови, резус-фактор, дату анализа, название медучреждения и подпись врача.
