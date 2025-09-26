Пилоты American Airlines забыли выпустить шасси во время посадки

Экипаж самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 132 пассажира, допустил критическую ошибку при посадке в Финиксе, забыв выпустить шасси. Инцидент попал на видео.
Бортовая система предупредила пилотов о несвоевременном выпуске шасси. Экипаж исправил ошибку, но для обеспечения безопасности принял решение уйти на второй круг. Пилоты вновь убрали шасси и набрали высоту, после чего успешно приземлили лайнер, передает PYOK.
Самолет Boeing 747, на котором президент США Дональд Трамп летел в Лондон, чуть не столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании Spirit Airlines в небе над Нью-Йорком. Авиадиспетчеры, заметив угрозу, связались с гражданским лайнером и приказали изменить курс. Однако бывали случаи, когда опасное сближение приводило к столкновению самолетов и многочисленным жертвам. Какие подобные авиакатастрофы происходили ранее — в материале «Вечерней Москвы».
Пилота Сергея Белова, посадившего сломанный пассажирский самолет в поле в 2023 году, обвиняют в нарушении правил безопасности. Два года он проходил всего лишь свидетелем по этому делу. Почему летчика, спасшего более 160 человек, решили отправить под суд — в материале «Вечерней Москвы».