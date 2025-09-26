DM: Археологи нашли подводный порт в Египте, где могла быть похоронена Клеопатра

Археологи нашли подводный порт рядом с древним храмом Тапосирис Магна в Египте. Открытие может приблизить к разгадке места захоронения Клеопатры и Марка Антония. Об этом пишет Daily Mail.
Исследователи обнаружили этот затопленный порт в трёх километрах от побережья Александрии на глубине около 12 метров. Ведущая поиски Клеопатры с 2005 года Кэтлин Мартинес рассказала, что между портом и храмом, посвящённым богу смерти Осирису, располагается подземный туннель длиной примерно 1,3 километра.
«На протяжении двух тысяч лет никто не был там — мы первые», — подчеркнула Мартинес в интервью National Geographic.
Ученые считают, что возможное место захоронения может находиться как в руинах подводного комплекса, так и непосредственно в храме, где нашли керамику эпохи Птолемеев — времени, когда правила Клеопатра.
Мартинес выдвигает гипотезу, что царица могла позаботиться о том, чтобы её и Марка Антония не разделили даже после смерти. По её версии, тело пары сначала доставили в храм Тапосирис Магна, а затем по тоннелю переправили в порт, где их и похоронили.
Известно, что после покорения Египта римлянами Клеопатра покончила с собой, чтобы не стать пленницей императора Октавиана. Но место ее захоронения до сих пор неизвестно.