Малинен: Украина скоро может перестать существовать

Профессор прокомментировал высказывание Трампа о «возможном возврате территорий».

Источник: Аргументы и факты

Украина может прекратить своё существование, заявил Туомас Малинен.

«Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит своё существование», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Профессор из Финляндии прокомментировал высказывание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о «возможном возврате территорий».

Напомним, Трамп после разговора с Зеленским выразил мнение, что украинская сторона при поддержке ЕС и финансовой помощи Североатлантического альянса якобы «способна получить все утраченные земли».

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Трамп обманул Киев, заявив о возможности вернуть территории.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

