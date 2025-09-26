Украина может прекратить своё существование, заявил Туомас Малинен.
«Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит своё существование», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Профессор из Финляндии прокомментировал высказывание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о «возможном возврате территорий».
Напомним, Трамп после разговора с Зеленским выразил мнение, что украинская сторона при поддержке ЕС и финансовой помощи Североатлантического альянса якобы «способна получить все утраченные земли».
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Трамп обманул Киев, заявив о возможности вернуть территории.
