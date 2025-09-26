Fox News: Минюст США обвинил экс-директора ФБР Коми в даче ложных показаний

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми был официально обвинён в преступлении. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.
По данным телеканала, Коми обвиняют в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.
Известно, что в мае этого года экс-главу ФБР вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Дональду Трампу. Правоохранители разглядели соответствующий посыл в одном из его постов, сообщал Fox News.
По информации издания, Джеймс Коми разместил в интернете фотографию ракушек, которые сложились в число 8647. Полицейские сразу же обратили внимание на эту комбинацию, так как она символизирует стандартный размер могилы в футах. Этот поступок был воспринят как призыв к действию.
Ранее сотрудники Федерального бюро расследований США обнаружили ранее неизвестные документы, относящиеся к периоду работы директора ведомства Джеймса Коми (2013−2017).