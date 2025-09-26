По информации издания, Джеймс Коми разместил в интернете фотографию ракушек, которые сложились в число 8647. Полицейские сразу же обратили внимание на эту комбинацию, так как она символизирует стандартный размер могилы в футах. Этот поступок был воспринят как призыв к действию.