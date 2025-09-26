Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: Минюст США обвинил экс-директора ФБР Коми в даче ложных показаний

По данным Fox News, Коми обвиняют в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

Источник: Комсомольская правда

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми был официально обвинён в преступлении. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, Коми обвиняют в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

Известно, что в мае этого года экс-главу ФБР вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Дональду Трампу. Правоохранители разглядели соответствующий посыл в одном из его постов, сообщал Fox News.

По информации издания, Джеймс Коми разместил в интернете фотографию ракушек, которые сложились в число 8647. Полицейские сразу же обратили внимание на эту комбинацию, так как она символизирует стандартный размер могилы в футах. Этот поступок был воспринят как призыв к действию.

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований США обнаружили ранее неизвестные документы, относящиеся к периоду работы директора ведомства Джеймса Коми (2013−2017).

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше