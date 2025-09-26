Жителей Европы опять пугают кризисами: теперь власти учат их, что делать с деньгами

При этом исследование ЕЦБ, проведенное под руководством Франчески Фаэллы и Алехандро Саморы-Переса, показало, что в моменты «серьезных потрясений» наличные играют критически важную роль. Этот вывод основан на анализе событий, подорвавших экономику и инфраструктуру, таких как пандемия COVID-19, конфликт на Украине, массовые отключения электричества в Испании и долговой кризис в Греции.