Жителей Европы опять пугают кризисами: теперь власти учат их, что делать с деньгами

Европейский центральный банк рекомендовал жителям Евросоюза иметь при себе и хранить дома запас наличных евро. Эта рекомендация, о которой сообщает Le Figaro, контрастирует с общемировой тенденцией по полному переходу на цифровые платежи.
Как поясняется в исследовании «Сохраняйте спокойствие и держите при себе наличные», эта беспрецедентная мера призвана подготовить людей к некоему «возможному масштабному системному сбою», который, хотя и маловероятен, все же «может иметь тяжелые последствия».
В качестве ориентира в исследовании упоминаются Нидерланды, Австрия и Финляндия: там власти советуют гражданам иметь дома резерв в 70−100 евро на человека. Эта сумма рассматривается как достаточная для покрытия основных потребностей в течение примерно 72 часов, что и рекомендуется каждому жителю ЕС.
При этом исследование ЕЦБ, проведенное под руководством Франчески Фаэллы и Алехандро Саморы-Переса, показало, что в моменты «серьезных потрясений» наличные играют критически важную роль. Этот вывод основан на анализе событий, подорвавших экономику и инфраструктуру, таких как пандемия COVID-19, конфликт на Украине, массовые отключения электричества в Испании и долговой кризис в Греции.
Ранее KP.RU сообщал, что этот год стал самым сложным для европейской промышленности с 2009-го, ознаменовавшись рекордным числом закрытий крупных заводов.