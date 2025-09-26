Ричмонд
Трамп забыл про участие в разрешении конфликта между Азербайджаном и Арменией

Трамп отказался комментировать конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп забыл о конфликте между Арменией и Азербайджаном, несмотря на собственные заявления о своей ключевой роли в его урегулировании. Видео с пресс-конференции Трампа опубликовало агентство Associated Press.

Журналист спросил Трампа о его встрече с лидерами Армении и Азербайджана — Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

«С кем?» — удивлённо переспросил глава Белого дома. После уточнения он отказался комментировать ситуацию и перевёл разговор в шутливое русло, предложив задать следующий вопрос «любимому журналисту из худшего СМИ» — представителю CNN.

Ранее Трамп перепутал названия стран, заявив, что ему удалось уладить конфликт «Абербайджана и Албании», вместо Армении и Азербайджана. Такое поведение вызвало новый волну критики и поставило под сомнение его «заявленные заслуги» в вопросе закавказского конфликта.

