В Иркутске в ночь на 27 сентября закроют движение по бульвару Гагарина. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Временные ограничения продлятся с 21:00 26 сентября до 8:00 27 сентября, — прокомментировали в пресс-службе администрации.
Проехать нельзя будет по участку в районе дома № 18. Там проведут аварийный ремонт водопровода. Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативный маршрут и с пониманием отнестись к ограничениям.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что два участка улицы Российской в столице региона закроют для транспорта с 8:00 26 сентября до 8:00 29 сентября. Это связано с проведением работ по асфальтированию проезжей части.