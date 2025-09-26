Ричмонд
От тёплых +20 до дождливых +11: погода в Хабаровске и крае 26 сентября

В разных районах края сегодня и солнце, и дожди — смотрите прогноз по городам.

В Хабаровском крае 26 сентября ожидается переменчивая погода.

В одних районах сохранится солнечный и тёплый день, в других прогнозируются дожди, — сообщает Гидрометцентр.

В Хабаровске синоптики обещают небольшую облачность после утреннего густого тумана: воздух прогреется до +, ночью будет ясно, температура опустится до +12°.

В Комсомольске-на-Амуре также ожидается переменная облачность. Днём +19°, ночью около +11°.

В Советской Гавани погода порадует солнцем: днём +21°, ночью +11°.

А вот в Николаевске-на-Амуре пройдут небольшие дожди. Днём температура поднимется до +14°, ночью — до +9°.

В Охотске дождь сохранится в течение дня, максимальная температура составит +11°. Ночью +9°.

В Бикине прогнозируют небольшую облачность. Днём столбики термометров поднимутся до +20°, ночью — до +11°.

В целом по краю ожидается спокойная осенняя погода: в южных районах преимущественно ясно и тепло, в северных — прохладно и дождливо.