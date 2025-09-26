Россиянам рассказали, через сколько лет Москва может превратиться в тропики

Накануне климатолог Владимир Семенов в беседе с KP.RU спрогнозировал, какой будет погода в столице через 30 лет. Так, по словам эксперта, в России потепление идет в два раза быстрее, чем в среднем на планете. Климатические нормы сдвигаются: нынешний июнь похож на прежний июль, а в будущем май станет как прошлый июнь. Это создает огромную проблему для крупных городов вроде Москвы, которую не перенесешь. Раньше племя могло уйти на север, а сегодня сложная инфраструктура мегаполисов не позволит подобных изменений.