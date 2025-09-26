Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дании около аэропорта Ольборга вновь заметили беспилотники

Один рейс перенаправлен, ещё один рейс отменён.

Источник: Аргументы и факты

Неподалёку от воздушной гавани в датском городе Ольборг снова заметили беспилотные летательные аппараты, следует из данных ресурса Flightradar.

Один рейс перенаправлен, ещё один рейс отменён.

«Авиарейс KL1289 возвращается в Амстердам, а вылет рейса SK1225 из Копенгагена отменён», — говорится в сообщении сервиса в соцсети X*.

Напомним, накануне аэропорт в Ольборге был временно закрыт, три рейса были перенаправлены на другие аэродромы из-за неопознанных БПЛА.

Ранее сообщалось, что власти Франции проводят расследование из-за пролёта неопознанных беспилотных летательных аппаратов над лагерем военных.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше