В Дании около аэропорта Ольборга вновь заметили беспилотники

Неподалёку от воздушной гавани в датском городе Ольборг снова заметили беспилотные летательные аппараты, следует из данных ресурса Flightradar.
Один рейс перенаправлен, ещё один рейс отменён.
«Авиарейс KL1289 возвращается в Амстердам, а вылет рейса SK1225 из Копенгагена отменён», — говорится в сообщении сервиса в соцсети X*.
Напомним, накануне аэропорт в Ольборге был временно закрыт, три рейса были перенаправлены на другие аэродромы из-за неопознанных БПЛА.
Ранее сообщалось, что власти Франции проводят расследование из-за пролёта неопознанных беспилотных летательных аппаратов над лагерем военных.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
