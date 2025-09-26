Ричмонд
Под Ангарском в деревне Зуй открыли новую дорогу в объезд кладбища

Длина обновленной проезжей части составляет около 800 метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Под Ангарском в деревне Зуй открыли новую дорогу в объезд кладбища. Как сообщил КП-Иркутск мэр Ангарского округа Сергей Петров, это стало долгожданной новостью для жителей Мегета.

— На сегодняшний день дорогу заасфальтировали. Автомобилисты уже оценили новый участок, — уточнил глава городского округа.

Ремонтные работы начались в конце прошлого года. Длина обновленной проезжей части составляет около 800 метров. Специалистам осталось смонтировать освещение, установить дорожные знаки и нанести разметку, и выполнить это все необходимо до 30 октября.

Эта дорога позволяет местным жителям выехать на Старый Московский тракт, объезжая кладбище.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в микрорайонах Первомайский и Синюшина Гора Иркутска продолжается благоустройство территорий.