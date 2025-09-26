Врач рассказал о пользе яблок

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Яблоки, богатые витамином С, калием и пектинами, положительно влияют на работу сердца и улучшают пищеварение, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко.
«Яблоки богаты витамином С, калием и пектинами. Они поддерживают работу сердца, способствуют мягкой детоксикации организма и улучшают пищеварение. Пектин создаёт благоприятные условия для роста полезной микрофлоры кишечника, что особенно актуально для школьников с нерегулярным питанием», — рассказал Еременко.
Однако, по словам врача, чрезмерное употребление яблок, содержащих фруктозу, может приводить к вздутию живота и повышению нагрузки на печень.
«Норма употребления этого фрукта в день для взрослого — два-три яблока, для ребёнка до шести лет — половина яблока или небольшое целое, после шести — одно яблоко», — добавил Еременко.