Врач рассказал о пользе яблок

«Яблоки богаты витамином С, калием и пектинами. Они поддерживают работу сердца, способствуют мягкой детоксикации организма и улучшают пищеварение. Пектин создаёт благоприятные условия для роста полезной микрофлоры кишечника, что особенно актуально для школьников с нерегулярным питанием», — рассказал Еременко.