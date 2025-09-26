Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы сообщили о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты по Тель-Авиву

Хуситы заявили, что атаковали несколько важных целей в оккупированном районе Яффо.

Источник: Комсомольская правда

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по нескольким целям в Тель-Авиве с помощью «гиперзвуковой баллистической ракеты». Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооружённых сил провели военную операцию с использованием многозарядной гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2”, атаковавшей несколько важных целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив)», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Он подчеркнул, что операция успешно «выполнила свою задачу».

Ранее сообщалось, что авиация Израиля нанесла серию ударов по столице Йемена. Удары прозвучали в момент еженедельной трансляции речи лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.

Известно, что несколькими днями ранее хуситы атаковали район возле города Димона на юге Израиля. В этом месте находится ядерный исследовательский центр страны.