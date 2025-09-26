Куда обращаться, если горячей воды до сих пор нет, объяснили в СП «Хабаровские тепловые сети»

«Управляющая компания может говорить, что во всем виноваты тепловые сети или ТЭЦ. Но ситуация такая, что УК просто может решить не открывать вентили в домах, мотивируя это тем, что нужно немного подождать, вдруг там ржавая вода или с мусором потечет после ремонта. Если управляющая компания не дает ответа, надо приглашать ресурсоснабжающую компанию, чтобы они пришли и удостоверились, что воды нет именно по их причине. В этом случае будет перерасчет. Просто не многие до этого идут — слышат, что проблема на ТЭЦ, и всё. Всегда работу надо начинать с управляющей компании», — объяснил пресс-секретарь АО «ДГК» Семен Симоненко.