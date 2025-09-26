Куда обращаться, если горячей воды до сих пор нет, объяснили в СП «Хабаровские тепловые сети»

Некоторые сидят без воды неделями и не знают, что им делать.
В СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» объяснили, что, прежде всего, следует обращаться в свою управляющую компанию — там могут сообщить и сроки возобновления подачи воды, и причины ее отсутствия. Если же диалог строится с трудом, и УК винит во всем ТЭЦ и теплосети, тогда следует обращаться напрямую в ресурсоснабжающие организации, работающие непосредственно с тем или иным домом — СП «Хабаровские тепловые сети» или МУП «Тепловые сети». И самое главное — в таких случаях стоит требовать перерасчет.
«Управляющая компания может говорить, что во всем виноваты тепловые сети или ТЭЦ. Но ситуация такая, что УК просто может решить не открывать вентили в домах, мотивируя это тем, что нужно немного подождать, вдруг там ржавая вода или с мусором потечет после ремонта. Если управляющая компания не дает ответа, надо приглашать ресурсоснабжающую компанию, чтобы они пришли и удостоверились, что воды нет именно по их причине. В этом случае будет перерасчет. Просто не многие до этого идут — слышат, что проблема на ТЭЦ, и всё. Всегда работу надо начинать с управляющей компании», — объяснил пресс-секретарь АО «ДГК» Семен Симоненко.
Между тем воды в домах хабаровчан на данный момент нет по разным причинам — где-то на теплотрассе произошел порыв, который уже устраняют, а где-то проблемы наблюдаются из-за движения воды по одному трубопроводу без циркуляции.
«Теплоснабжение идет по двум трубам — оно постоянно циркулирует, от ТЭЦ по трубе и возвращается на ТЭЦ. Когда циркуляция идет по одной трубе — это значит, что вода идет, но если в доме, например, днем люди не пользуются водой, то вода постепенно остывает, так как стоит в трубе. Люди приходят, кран открывают, вода проливается, и горячая вода вновь начинает поступать. Если в доме много работающих людей, то ситуация похуже. Но совсем без воды они не остаются», — уточнил Семен Симоненко.
В мэрии уточнили, что работы по восстановлению циркуляции ведутся в оперативном режиме. Также в администрации напомнили, что в случае, если воду все же дали, но она грязная и ржавая, то такое явление находится в пределах допустимой нормы.
«После включения трубопровода в работу происходит ухудшение качества горячей воды. Это допускается в течение 14 дней нормативно-техническими документами. Далее качество воды возобновится», — отметили в мэрии Хабаровска.