В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о вспышке кишечных инфекций в РФ

«Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в течение всего 2025 года в Российской Федерации не превышала среднемноголетний уровень. С начала осени роста заболеваемости ОКИ не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение — почти на 10%», — сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.