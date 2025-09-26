Китай завершил строительство самого высокого моста в мире: высота достигает более 600 метров

Строительные работы начались в начале 2022 года. Мост планируется использовать не только как важную транспортную артерию региона, но и как туристическую достопримечательность. По предварительным данным, время в пути для автомобилистов сократится до двух минут, тогда как ранее оно составляло два часа. Открытие моста запланировано на воскресенье, 28 сентября.