Китай завершил строительство самого высокого моста в мире: высота достигает более 600 метров

В Китае открылся самый высокий мост в мире. Об этом сообщает телеканал CGTN. Подвесной мост, возведённый на скоростной трассе Лючжи-Аньлонг в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, получил статус рекордно высокого ещё до официального открытия.
Известно, что конструкция проходит над Большим каньоном Хуацзян и возвышается над ущельем на 625 метров. Общая длина моста составляет 2,9 километра, а его главный пролёт — рекордные 1,4 километра. Сооружение выполнено из стали и состоит из 93 сегментов общим весом около 22 тысяч тонн, что равно весу двух Эйфелевых башен.
Строительные работы начались в начале 2022 года. Мост планируется использовать не только как важную транспортную артерию региона, но и как туристическую достопримечательность. По предварительным данным, время в пути для автомобилистов сократится до двух минут, тогда как ранее оно составляло два часа. Открытие моста запланировано на воскресенье, 28 сентября.
Напомним, недавно в Индии торжественно открыли самый высокий железнодорожный мост в мире. Он достигает 359-метров через реку Ченаб в регионе Кашмир.