Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай завершил строительство самого высокого моста в мире: высота достигает более 600 метров

CGTN: в Большом каньоне Хуацзян откроют самый высокий мост в мире.

Источник: Комсомольская правда

В Китае открылся самый высокий мост в мире. Об этом сообщает телеканал CGTN. Подвесной мост, возведённый на скоростной трассе Лючжи-Аньлонг в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, получил статус рекордно высокого ещё до официального открытия.

Известно, что конструкция проходит над Большим каньоном Хуацзян и возвышается над ущельем на 625 метров. Общая длина моста составляет 2,9 километра, а его главный пролёт — рекордные 1,4 километра. Сооружение выполнено из стали и состоит из 93 сегментов общим весом около 22 тысяч тонн, что равно весу двух Эйфелевых башен.

Строительные работы начались в начале 2022 года. Мост планируется использовать не только как важную транспортную артерию региона, но и как туристическую достопримечательность. По предварительным данным, время в пути для автомобилистов сократится до двух минут, тогда как ранее оно составляло два часа. Открытие моста запланировано на воскресенье, 28 сентября.

Напомним, недавно в Индии торжественно открыли самый высокий железнодорожный мост в мире. Он достигает 359-метров через реку Ченаб в регионе Кашмир.