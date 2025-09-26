Пошлинам Трампа нет предела: США вводят тарифы на мебель

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 октября 50-процентной пошлины на импорт кухонных шкафов, мебели для ванных комнат и сопутствующих товаров.
«Мы вводим пошлину в размере 50% на все кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие товары, начиная с 1 октября 2025 года», — написал Трамп в аккаунте в социальной сети Truth Social.
Помимо этого, было объявлено о введении 30% тарифа на мебель с тканевой обивкой.
Однако угрозы о введении пошлин со стороны Трампа не прекращаются. Так, на переговорах с турецким лидером Реджепом Эрдоганом Дональд Трамп потребовал от Турции прекратить импорт российской нефти.
Накануне политолог Константин Блохин объяснил, что означает подобное поведение американского лидера и что кроется за его жесткими словами о России.