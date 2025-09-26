Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пошлинам Трампа нет предела: США вводят тарифы на мебель

Трамп вводит пошлины на кухонные шкафы и мебель для ванной.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 октября 50-процентной пошлины на импорт кухонных шкафов, мебели для ванных комнат и сопутствующих товаров.

«Мы вводим пошлину в размере 50% на все кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие товары, начиная с 1 октября 2025 года», — написал Трамп в аккаунте в социальной сети Truth Social.

Помимо этого, было объявлено о введении 30% тарифа на мебель с тканевой обивкой.

Однако угрозы о введении пошлин со стороны Трампа не прекращаются. Так, на переговорах с турецким лидером Реджепом Эрдоганом Дональд Трамп потребовал от Турции прекратить импорт российской нефти.

Накануне политолог Константин Блохин объяснил, что означает подобное поведение американского лидера и что кроется за его жесткими словами о России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше