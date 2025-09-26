Трамп назвал экс-директора ФБР Джеймса Коми «худшим из людей»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, в частности, он назвал его «худшим из людей».
Трамп заявил, что Коми, обвиняемый в даче ложных показаний, вскоре понесёт ответственность.
«Один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна, — это Джеймс Коми, бывший коррумпированный глава ФБР. Сегодня он был обвинён большим жюри по двум пунктам в совершении различных незаконных и противоправных действий», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он уточнил, что Коми «долго приносил вред» США.
Напомним, экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в угрозе убийством.