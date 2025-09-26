Трамп назвал экс-директора ФБР Джеймса Коми «худшим из людей»

«Один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна, — это Джеймс Коми, бывший коррумпированный глава ФБР. Сегодня он был обвинён большим жюри по двум пунктам в совершении различных незаконных и противоправных действий», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.