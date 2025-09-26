Ричмонд
Трамп назвал экс-директора ФБР Джеймса Коми «худшим из людей»

Бывшего директора ФБР Джеймса Коми обвинили в даче ложных показаний.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, в частности, он назвал его «худшим из людей».

Трамп заявил, что Коми, обвиняемый в даче ложных показаний, вскоре понесёт ответственность.

«Один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна, — это Джеймс Коми, бывший коррумпированный глава ФБР. Сегодня он был обвинён большим жюри по двум пунктам в совершении различных незаконных и противоправных действий», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он уточнил, что Коми «долго приносил вред» США.

Напомним, экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в угрозе убийством.

