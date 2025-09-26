Крымский мост снова открыли для транспорта

По данным мониторинга на три часа утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 237 автомобилей. Время ожидания составило около часа. С другого направления, с Керчи, в очереди ждали 412 машин. Время ожидания там составило около двух часов.
Напомним, переправу временно закрыли после полуночи. Во время ограничений сотрудники транспортной безопасности просили водителей и пассажиров на мосту сохранять спокойствие и следовать указаниям.
