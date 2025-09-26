Ричмонд
Крымский мост снова открыли для транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщили в оперативном телеграм-канале инфоцентра около 2:40 по московскому времени.

Источник: Life.ru

По данным мониторинга на три часа утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 237 автомобилей. Время ожидания составило около часа. С другого направления, с Керчи, в очереди ждали 412 машин. Время ожидания там составило около двух часов.

Напомним, переправу временно закрыли после полуночи. Во время ограничений сотрудники транспортной безопасности просили водителей и пассажиров на мосту сохранять спокойствие и следовать указаниям.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

