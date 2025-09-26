Ричмонд
В России предложили сократить рабочий день для беременных: подробнее

В Госдуме хотят сократить рабочий день для беременных до шести часов.

Источник: Комсомольская правда

С инициативой установить для беременных женщин шестичасовой рабочий день без сокращения заработной платы выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Инициатива была выдвинута лидером партии, главой думской фракции Сергеем Мироновым и председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яной Лантратовой.

«Ситуация сложная, и мы предлагаем официально сократить продолжительность рабочего дня, чтобы упростить жизнь беременных женщин до ухода в декрет», — объяснил Миронов.

Он также подчеркнул, что страх перед уменьшением доходов создает серьезную нагрузку на беременных. Реализация предложения позволит снизить это негативное влияние на здоровье женщин и течение беременности.

Накануне Лантратова выступила с инициативой ввести льготы на такси для беременных — вплоть до бесплатного проезда.