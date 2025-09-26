Польский альпинист первым в мире спустился с горы Эверест на лыжах без кислорода

Польский альпинист Анджей Баргель стал первым человеком, который спустился на лыжах с Эвереста без кислородной маски. Об этом сообщили AFP его команда и организатор экспедиции.
По данным издания, после достижения вершины высотой 8848 метров Баргель начал спуск по снежным склонам гималайской горы без дополнительного кислорода. Организатор экспедиции Чанг Дава Шерпа рассказал, что Баргель на лыжах добрался до Лагеря 2, где провёл ночь, а затем продолжил спуск до базового лагеря, также на лыжах.
«Это было чрезвычайно сложно, и никто не делал этого раньше, не говоря уже о том, чтобы обойтись без кислорода», — сказал организатор.
Уточняется, что, помимо экстремальной физической нагрузки, спортсмен столкнулся с серьёзными сложностями из-за непогоды: сильный снегопад заставил его провести 16 часов в «зоне смерти» — области выше 8000 метров с кислородом лишь на 30% от уровня моря.
Ранее стало известно, что 54-летний альпинист совершил свой 30-й подъем на Эверест. Непальский шерп дважды покорил вершину за последние 10 дней.