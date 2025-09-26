Польский альпинист первым в мире спустился с горы Эверест на лыжах без кислорода

По данным издания, после достижения вершины высотой 8848 метров Баргель начал спуск по снежным склонам гималайской горы без дополнительного кислорода. Организатор экспедиции Чанг Дава Шерпа рассказал, что Баргель на лыжах добрался до Лагеря 2, где провёл ночь, а затем продолжил спуск до базового лагеря, также на лыжах.