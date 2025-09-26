Сироте в Хабаровском крае вернули квартиру

В Хабаровском крае прокуратура Солнечного района помогла местной жительнице, которой в 2016 году предоставили квартиру как сироте, внести изменения в характеристики жилья, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
В начале 2025 года девушка, собирая документы для перепланировки квартиры, обнаружила, что несколько лет её жильё значилось как нежилое помещение. Ранее объект использовался как офис, а после преобразования в квартиру соответствующие изменения в документы внесены не были.
Надзорным ведомством было внесено представление главе городского поселения «Рабочий поселок Солнечный». По результатам рассмотрения орган местного самоуправления подготовил пакет документов для регистрирующего ведомства и перевел квартиру в статус жилого помещения, устранив бюрократическую проблему.