Сироте в Хабаровском крае вернули квартиру

Проблему с бюрократией устранила прокуратура Солнечного района, исправив статус жилья сироты.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае прокуратура Солнечного района помогла местной жительнице, которой в 2016 году предоставили квартиру как сироте, внести изменения в характеристики жилья, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

В начале 2025 года девушка, собирая документы для перепланировки квартиры, обнаружила, что несколько лет её жильё значилось как нежилое помещение. Ранее объект использовался как офис, а после преобразования в квартиру соответствующие изменения в документы внесены не были.

Надзорным ведомством было внесено представление главе городского поселения «Рабочий поселок Солнечный». По результатам рассмотрения орган местного самоуправления подготовил пакет документов для регистрирующего ведомства и перевел квартиру в статус жилого помещения, устранив бюрократическую проблему.