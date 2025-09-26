Ключ к обману особой категории россиян нашли мошенники

Мошенников привлекает такая категория россиян, как студенты. Они уже имеют банковские карты, а также могут оформить кредит. Но в силу возраста взаимодействие с государственными институтами у студентов было минимальным. Эти моменты в совокупности делают студентов очень привлекательной категорией населения для обмана.