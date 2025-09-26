Ричмонд
Ключ к обману особой категории россиян нашли мошенники

Злоумышленники заинтересовались особой категорией россиян в своих обманных схемах, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом россиян предупреждают специалисты управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Источник: ДЕЙТА

Мошенников привлекает такая категория россиян, как студенты. Они уже имеют банковские карты, а также могут оформить кредит. Но в силу возраста взаимодействие с государственными институтами у студентов было минимальным. Эти моменты в совокупности делают студентов очень привлекательной категорией населения для обмана.

Специалисты информируют, что мошенники используют схему обмана, в которой задействованы лица, которые могут иметь влияние на студентов, пишет «Прайм». Злоумышленники, выходя на связь с жертвой, представляются сотрудниками деканата, ректората или управлений вуза. В некоторых вузах появляется до полутора десятков новых «проректоров», уточняют в управлении.

В МВД напоминают — специалисты вузов никогда не будут выяснять какие-либо моменты в личных сообщениях в онлайн-формате, и тем более не будут требовать перевести деньги.

Потенциальной жертве следует насторожиться, если собеседник торопит и запугивает, делая отсылки к различным ведомствам. Если есть вероятность, что звонить могут действительно из ФСБ или МВД — рекомендуется положить трубку и самостоятельно перезвонить туда по официальным номерам телефонов.