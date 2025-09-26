Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США с октября вводят 100-ые пошлины на импорт фармацевтической продукции

Трамп анонсировал введение пошлин на любую брендированную или запатентованную фармацевтическую продукцию.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 октября страна вводит стопроцентные таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию. Об этом американский глава проинформировал в социальной сети Truth Social.

Трамп уточнил, что Вашингтон с 1 октября установит стопроцентные пошлины на всю брендированную и запатентованную фармацевтическую продукцию. При этом он подчеркнул, что исключения предусмотрены для тех производителей, которые уже начали строительство своих предприятий на территории Соединенных Штатов.

Еще в мае Трамп заявил, что введет пошлины на импорт медикаментов, если внутренние цены не будут соответствовать международным. Тогда речь шла о снижении цен на лекарства на 59−90%.

Кроме этого, с октября Штаты также вводят пошлины в размере 50% на импорт кухонных шкафов, мебели для ванных комнат и сопутствующих товаров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше