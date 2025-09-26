США с октября вводят 100-ые пошлины на импорт фармацевтической продукции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 октября страна вводит стопроцентные таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию. Об этом американский глава проинформировал в социальной сети Truth Social.
Трамп уточнил, что Вашингтон с 1 октября установит стопроцентные пошлины на всю брендированную и запатентованную фармацевтическую продукцию. При этом он подчеркнул, что исключения предусмотрены для тех производителей, которые уже начали строительство своих предприятий на территории Соединенных Штатов.
Еще в мае Трамп заявил, что введет пошлины на импорт медикаментов, если внутренние цены не будут соответствовать международным. Тогда речь шла о снижении цен на лекарства на 59−90%.
Кроме этого, с октября Штаты также вводят пошлины в размере 50% на импорт кухонных шкафов, мебели для ванных комнат и сопутствующих товаров.