США с октября вводят 100-ые пошлины на импорт фармацевтической продукции

Трамп уточнил, что Вашингтон с 1 октября установит стопроцентные пошлины на всю брендированную и запатентованную фармацевтическую продукцию. При этом он подчеркнул, что исключения предусмотрены для тех производителей, которые уже начали строительство своих предприятий на территории Соединенных Штатов.