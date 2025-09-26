Ричмонд
PYOK: Пилоты пассажирского самолета в США забыли выпустить шасси при посадке

По данным PYOK, одна из бортовых систем сразу предупредила экипаж США об ошибке.

Источник: Комсомольская правда

Пилоты самолёта American Airlines вместе с 132 пассажирами на борту готовились к посадке в Финиксе, но забыли выпустить шасси. Об этом сообщает PYOK.

По данным издания, одна из бортовых систем сразу предупредила экипаж об ошибке. Пилоты исправили ситуацию, однако для безопасности приняли решение не садиться сразу, а сделать второй круг. Известно, что на втором заходе шасси вновь были убраны, и самолёт набрал высоту. Лишь после этого лайнер благополучно приземлился со второго раза.

Ранее сообщалось о случае, когда Airbus A320 авиакомпании United Airlines вернулся в Хартфорд после того, как потерял часть отвалившейся обшивки двигателя. Позже ее нашли на взлетно-посадочной полосе. На борту лайнера находились 124 пассажира.

Недавно пассажирский самолёт Airbus A320 Neo авиакомпании Austrian Airlines столкнулся со столбом освещения и телескопическим трапом после приземления в аэропорту Австрии.