Диетолог предупредила о рисках воздержания от пищи по популярным схемам

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о возможных рисках интервального голодания и полного воздержания от пищи. Она отметила, что популярные схемы, когда человек голодает до 20 часов в день, подходят далеко не всем и могут быть опасны для здоровья.
— Безусловно, в мире существуют аналоги интервального голодания, и они применяются веками. Например, мусульмане в Рамадан не едят днем. Рекомендовать этот стиль питания всем подряд я бы не стала: что подходит одному, может навредить другому, — подчеркнула Денисенко в беседе с KP.RU.
По ее словам, важно учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом перед резким изменением рациона. Диетолог объяснила, что в некоторых схемах питания разрешается есть только в течение нескольких часов в день, а остальное время человек ограничивается водой или свежевыжатыми соками.
Денисенко отметила, что у нее самой опыт голодания прошел без проблем. Но специалист предостерегла, что повторять такой режим без наблюдения врача нельзя.