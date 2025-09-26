В думы муниципалитетов Иркутской области избрали 20 участников СВО

В думы муниципалитетов Иркутской области избрали 20 участников специальной военной операции. Они будут представлять интересы жителей в думах Ангарского городского округа, Саянска, Свирска и города Черемхово, Балаганского, Иркутского, Нукутского, Тайшетского, Нижнеилимского муниципальных округов, Нижнеудинского, Слюдянского, Усть-Кутского и Шелеховского районов. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
— Для эффективной работы в органах власти важны такие качества, как мужество, отвага, стойкость, целеустремленность, находчивость и смелость, которые есть у участников специальной военной операции, — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Так, депутатом Думы Нижнеилимского округа стал Александр Хливицкий. А на заседании представительного органа его назначили председателем.