«Рёнхап»: Южная Корея произвела выстрелы в сторону торгового корабля КНДР

В Сеуле утверждают, что северокорейский корабль якобы нарушил морскую границу.

Источник: Аргументы и факты

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы в сторону торгового судна из Северной Кореи, информирует «Рёнхап».

В Южной Корее утверждают, что северокорейский корабль якобы нарушил морскую границу между двумя странами.

По данным агентства, судно «было вынуждено отступить». Другие подробности в настоящее время не приводятся.

В августе в Командовании южнокорейских сил ООН утверждали, что отряд из приблизительно 30 северокорейских военнослужащих якобы пересёк границу с Южной Кореей.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что участие Южной Кореи в манёврах, которые проведут Соединённые Штаты и Япония, является продолжением враждебной политики по отношению к Северной Корее.

