«Рёнхап»: Южная Корея произвела выстрелы в сторону торгового корабля КНДР

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы в сторону торгового судна из Северной Кореи, информирует «Рёнхап».
В Южной Корее утверждают, что северокорейский корабль якобы нарушил морскую границу между двумя странами.
По данным агентства, судно «было вынуждено отступить». Другие подробности в настоящее время не приводятся.
В августе в Командовании южнокорейских сил ООН утверждали, что отряд из приблизительно 30 северокорейских военнослужащих якобы пересёк границу с Южной Кореей.
Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что участие Южной Кореи в манёврах, которые проведут Соединённые Штаты и Япония, является продолжением враждебной политики по отношению к Северной Корее.