Заместитель командира взвода группировки войск «Восток» с позывным «Борман» рассказал, что украинских новобранцев отправляют на передовую без их согласия и не позволяют покидать позиции даже в критических ситуациях.
По словам «Бормана», территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. «ВМ») направляют новобранцев «просто на полигон». Он также процитировал рассказ военнопленного, который сообщил, что украинские командиры не разрешают своим солдатам отступать.
— Они уже их берут в кольцо, они запрашивают отступить, а свои же им не дают отступить, — отметил «Борман».
Он добавил, что такая практика стала распространенной в украинских подразделениях и свидетельствует о том, что командование относится к людям как к «расходному материалу», передает РИА Новости.
25 сентября командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 1,7 миллиона человек в ходе боевых действий.