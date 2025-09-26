Прокуратура добилась сноса части имения экс-главы банды Александра Ясина

Прокуратура вновь добилась решения о сносе части имения семьи Ясина, включающего бассейн, баню и спортивную площадку, расположенных в пригороде Владивостока.
«В апреле 2023 года проверка надзорным органом выявила, что на участке коттеджа в районе Океанская, где проживал совладелец “Спортивного рынка” Александр Ясин, бывший глава так называемой “неприкасаемой” банды, незаконно захвачено свыше 2 тысяч квадратных метров муниципальной земли», — отметила пресс‑служба прокуратуры Приморского края.
Дом и несколько построек находятся на земле, которая принадлежит ответчику в собственность и в аренду, однако основная часть территории, где расположены бассейн, баня и спортивная площадка, была захвачена незаконно.
Прокуратура обратилась в суд с иском о возврате земельного участка в муниципальную собственность и о демонтаже построек, возведённых без разрешения.
В октябре 2024 года суд вынес обоснованное и мотивированное постановление, полностью удовлетворив требования прокурора, но оставив без удовлетворения встречный иск ответчика о признании права собственности на бассейн со стилобатом.
Тем не менее апелляционный суд, указав, что действия Ясина не нарушили прав жителей Владивостока, отменил предыдущее решение и отклонил требования прокурора.
Приняв принципиальную позицию, прокурор края добился в кассационном порядке отмены неправомерного постановления апелляционной инстанции и направления дела на новое апелляционное разбирательство.
Суд постановил, что после восстановления первоначального состояния земельный участок должен быть возвращён Владивостоку, а бассейн со стилобатом, признанный самовольной постройкой, подлежит сносу.