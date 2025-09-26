Студентка из Хабаровска потеряла 150 тысяч на криптовалюте

Она общалась в мессенджере на канале знакомств с молодым человеком, который убедил её перевести деньги для торговли криптой. Надежды на прибыль не оправдались, и средства вернуть не удалось. «Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», — сообщил Артем Поляков, врио начальника УМВД России по Хабаровску.