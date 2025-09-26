«Так обычно не делают»: Пентагон срочно собрал сотни генералов и адмиралов. Что происходит

Министр обороны США Пит Хегсет срочно созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание, которое пройдет 30 сентября на базе Корпуса морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Согласно данным источников, приказ «собраться в срочном порядке без объяснения причин» был отдан главой Пентагона еще на этой неделе.
Известно, что директива охватила почти всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру. При этом прибыть на совещание обязаны даже те военачальники, которые сейчас находятся за границей. В США такой шаг назвали «чрезвычайно необычным», вызвавшим «смятение и тревогу» среди военных. При этом причины этой меры пока остаются неизвестными.
«Так обычно не делают. Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит», — признался сам Хегсет.
Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что министр «в начале следующей недели обратится к высшему военному руководству», но отказался раскрывать повестку встречи.
Сообщалось, что в настоящее время в Пентагоне обеспокоены экстренным совещанием Хегсета. По данным источников, совещание может быть посвящено разработке новой стратегии национальной обороны. В этой стратегии приоритетом станет защита территории США. Также обсуждаются планы по дальнейшему сокращению числа высших офицеров.
KP.RU ранее писал о предупреждении министерства обороны США о том, что журналист может лишиться аккредитации за публикацию информации без официального разрешения ведомства. При этом даже несекретные материалы должны согласовываться с уполномоченными лицами перед публикацией.
Напомним, недавно американский лидер Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США. Теперь, согласно документу, ведомство будет называться Министерство войны. Такое название Пентагон будет носить только на время президентства Дональда Трампа.
Отмечалось, что при этом изменилось и название должности министра обороны Пита Хегсета, теперь его будут именовать «секретарем по войне».
Глава Белого дома ранее объяснял идею переименования Пентагона тем, что Вашингтон предпочитает не находиться в оборонительной позиции, а «хочет наступления».