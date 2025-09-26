«Так обычно не делают»: Пентагон срочно собрал сотни генералов и адмиралов. Что происходит

Известно, что директива охватила почти всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру. При этом прибыть на совещание обязаны даже те военачальники, которые сейчас находятся за границей. В США такой шаг назвали «чрезвычайно необычным», вызвавшим «смятение и тревогу» среди военных. При этом причины этой меры пока остаются неизвестными.