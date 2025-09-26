Трамп отказался от своих слов о России: президент США пообещал больше не использовать выражение «бумажный тигр»

Кроме этого, Дональд Трамп продолжает атаку пошлинами. Накануне он ввел тарифные меры для ряда товаров. Так, с 1 октября вводятся 50-процентные пошлины на импорт кухонных шкафов, мебели для ванных комнат и сопутствующих товаров. С этого же времени вступают в силу тарифные меры в отношении импорта фармацевтической продукции в размере 100%.