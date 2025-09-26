Трамп отказался от своих слов о России: президент США пообещал больше не использовать выражение «бумажный тигр»

В ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся 25 сентября, президент США Дональд Трамп объявил о своем отказе от употребления термина «бумажный тигр» в характеристике России.
«Я думал, что этот конфликт [на Украине] будет легче всего уладить. И я не собираюсь называть кого-то бумажным тигром», — пояснил Трамп.
Напомним, что после выступления на Генеральной Ассамблее ООН американский лидер допустил в социальной сети характеристику российской спецоперации на Украине как «бесцельной», сравнив РФ с «бумажным тигром».
Кроме этого, тогда американский глава заявил, что экономика России якобы находится в глубоком упадке, буквально на грани краха.
Позднее, 24 сентября, с ответной репликой выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который отметил, что Россия — это медведь, а медведи не бывают бумажными.
«Во-первых, Россия никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем… А бумажных медведей не бывает. Россия медведь настоящий. И президент Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Сегодня ничего бумажного в нем нет: Россия сохраняет свою устойчивость, сохраняет макроэкономическую стабильность», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Дмитрий Песков связал высказывание Дональда Трампа с его предшествующей встречей с киевским главарем Владимиром Зеленским. По мнению пресс-секретаря, именно позиция Киева повлияла на оценку, данную американским лидером.
По информации CNN и New York Post, такая риторика была призвана оказать давление на Россию с целью вернуть ее за стол переговоров. Источник изданий охарактеризовал это как «стратегический ход» американского президента.
Кроме этого, Дональд Трамп продолжает атаку пошлинами. Накануне он ввел тарифные меры для ряда товаров. Так, с 1 октября вводятся 50-процентные пошлины на импорт кухонных шкафов, мебели для ванных комнат и сопутствующих товаров. С этого же времени вступают в силу тарифные меры в отношении импорта фармацевтической продукции в размере 100%.