Лавров и Гутерриш обсудили Украину и палестино-израильский конфликт

«Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудалённо в соответствии со статьёй 100 Устава ООН», — говорится в сообщении.