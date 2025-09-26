Ричмонд
Лавров и Гутерриш обсудили Украину и палестино-израильский конфликт

Лавров возглавляет делегацию РФ на юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш в ходе встречи обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает МИД РФ.

Кроме того, темой разговора, который состоялся в рамках 80-сессии Генассамблеи ООН, стал палестино-израильский конфликт.

«Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудалённо в соответствии со статьёй 100 Устава ООН», — говорится в сообщении.

Кадры со встречи показала официальный представитель МИД ОФ Мария Захарова в Telegram.

«Сергей Лавров с Генсеком ООН», — написала она.

Напомним, Лавров возглавляет делегацию РФ на юбилейной 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает на взаимодействие с государствами Тихого океана.

