Лавров и Гутерриш обсудили Украину и палестино-израильский конфликт

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш в ходе встречи обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает МИД РФ.
Кроме того, темой разговора, который состоялся в рамках 80-сессии Генассамблеи ООН, стал палестино-израильский конфликт.
«Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудалённо в соответствии со статьёй 100 Устава ООН», — говорится в сообщении.
Кадры со встречи показала официальный представитель МИД ОФ Мария Захарова в Telegram.
«Сергей Лавров с Генсеком ООН», — написала она.
Напомним, Лавров возглавляет делегацию РФ на юбилейной 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций.
Ранее Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает на взаимодействие с государствами Тихого океана.