15 мужчин из Иркутской области получили почетный знак «Отцовская доблесть». Такое распоряжение подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В 2025 году наградой удостоены многодетные отцы из 11 районов региона. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
— Роль отца особенно важна в становлении и развитии личности ребенка, обучении, воспитании в нем чувства ответственности и уважения к близким, любви к своей Родине, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Для получения Почетного знака отец должен быть трудолюбивым, проявлять креативность в воспитании детей, активно участвовать в общественной жизни, иметь четкую гражданскую позицию, вносить вклад в развитие своего региона и продвигать здоровый образ жизни. Также необходимо, чтобы дети получили достойное воспитание, а семейные отношения характеризовались взаимным уважением, поддержкой и любовью.
Помимо удостоверения, мужчины получают единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.