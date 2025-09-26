Российский монах, мечтавший жить на Шри-Ланке, погиб при падении канатной дороги

— Обычно все время летом, когда он был в России, Сергей три месяца жил в лесу, далеко, где мало людей, в палатке. Предавался там медитации… А потом он получил визу и ездил на Шри-Ланку, надолго, должен был стать там монахом навсегда, — отметил друг погибшего.