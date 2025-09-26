Российский монах, мечтавший жить на Шри-Ланке, погиб при падении канатной дороги

Сергей Веркашанский, буддист из Москвы, который погиб на Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги, намеревался навсегда остаться на острове как монах традиции Тхеравада. Об этом рассказал его друг Сотхеара Реал.
Веркашанский, который также был монахом Московской общины буддистов, последние полтора года проводил лето на Шри-Ланке, практикуя буддизм. По словам Реала, он планировал получить визу и навсегда поселиться в монастыре на острове.
— Обычно все время летом, когда он был в России, Сергей три месяца жил в лесу, далеко, где мало людей, в палатке. Предавался там медитации… А потом он получил визу и ездил на Шри-Ланку, надолго, должен был стать там монахом навсегда, — отметил друг погибшего.
Трагедия произошла, когда вагон канатной дороги, на котором находились семь буддистских монахов, упал. Среди погибших были трое иностранных граждан: из России, Румынии и Индии. Реал описал Веркашанского как очень доброго человека, выразив сожаление по поводу его гибели. У погибшего не было собственной семьи, а в Москве он жил с пожилым отцом. Дата и место прощания пока неизвестны, передает РИА Новости.
25 сентября стало известно, что семь буддистских монахов погибли, еще несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке.