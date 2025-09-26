Полиция Испании раскрыла тайну двадцатилетней давности: убитой оказалась россиянка

Национальная полиция Испании при содействии Интерпола установила личность женщины, погибшей более 20 лет назад. По официальному сообщению правоохранительных органов, тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено 3 июля 2005 года в провинции Барселона.
«Первоначальные расследования не смогли установить ее личность, и дело оставалось нераскрытым почти два десятилетия», — рассказали в полиции.
Изменения в деле произошли после того, как Национальное центральное бюро Интерпола в Анкаре сообщило о «возможном совпадении» отпечатков пальцев, найденных в турецких базах данных, с отпечатками из испанского дела. Эти отпечатки принадлежали гражданке России.
«Получив необходимые материалы, мы провели исследование и подтвердили, что погибшей был 31 год на момент смерти», — отметили в полиции Испании. Подтверждение этих данных дали и российские власти.
