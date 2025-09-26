Полиция Испании раскрыла тайну двадцатилетней давности: убитой оказалась россиянка

Известно, что в 1996 году Америка была потрясена жестоким убийством шестилетней девочки, Джонбенет Рэмси, которая была победительницей детских конкурсов красоты. Ее тело с признаками насилия было обнаружено в подвале дома, где она жила вместе с семьей. Преступник до сих пор не найден, несмотря на многочисленные расследования. Однако недавно, после выхода документального фильма о трагедии, одна женщина заявила, что ее муж совершил это ужасное преступление.