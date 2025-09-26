Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wi-Fi в общественных местах Казахстана: что изменится с 4 октября

С 4 октября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила подключения к Wi-Fi в общественных местах, пишет интернет-портал El.kz.

Источник: EL.kz

Теперь доступ к интернету будет возможен только после авторизации одним из двух способов. Первый это одноразовый пароль через SMS — пользователь вводит номер телефона в специальной форме и получает пароль для входа в сеть. И второй — электронная цифровая подпись (ЭЦП) — авторизация осуществляется через портал eGov, используя личную цифровую подпись.

Изменения закреплены приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 17 сентября 2025 года. Новые правила направлены на повышение безопасности интернет-соединений в общественных местах, защиту пользователей и соблюдение требований законодательства.

Операторы Wi-Fi и владельцы точек доступа обязаны обеспечивать подключение к сети только после успешной авторизации. Те, кто не имеет ЭЦП, смогут воспользоваться входом через SMS. Для оформления электронной подписи необходимо обратиться в удостоверяющий центр и пройти стандартную процедуру регистрации.

Эксперты отмечают, что эти меры позволят сделать использование общественного интернета более безопасным и контролируемым, а также помогут бороться с несанкционированным доступом к сетям и защитить личные данные пользователей.