Wi-Fi в общественных местах Казахстана: что изменится с 4 октября

Теперь доступ к интернету будет возможен только после авторизации одним из двух способов. Первый это одноразовый пароль через SMS — пользователь вводит номер телефона в специальной форме и получает пароль для входа в сеть. И второй — электронная цифровая подпись (ЭЦП) — авторизация осуществляется через портал eGov, используя личную цифровую подпись.