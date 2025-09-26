Wi-Fi в общественных местах Казахстана: что изменится с 4 октября

Теперь доступ к интернету будет возможен только после авторизации одним из двух способов. Первый это одноразовый пароль через SMS — пользователь вводит номер телефона в специальной форме и получает пароль для входа в сеть. И второй — электронная цифровая подпись (ЭЦП) — авторизация осуществляется через портал eGov, используя личную цифровую подпись.
Изменения закреплены приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 17 сентября 2025 года. Новые правила направлены на повышение безопасности интернет-соединений в общественных местах, защиту пользователей и соблюдение требований законодательства.
Операторы Wi-Fi и владельцы точек доступа обязаны обеспечивать подключение к сети только после успешной авторизации. Те, кто не имеет ЭЦП, смогут воспользоваться входом через SMS. Для оформления электронной подписи необходимо обратиться в удостоверяющий центр и пройти стандартную процедуру регистрации.
Эксперты отмечают, что эти меры позволят сделать использование общественного интернета более безопасным и контролируемым, а также помогут бороться с несанкционированным доступом к сетям и защитить личные данные пользователей.