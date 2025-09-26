Ричмонд
Глава министерства спорта Омской области стал членом совета РССС

Министр спорта Омской области Алексей Ленберг вошел в состав Совета Российского студенческого спортивного союза (РССС).

Источник: Соцсети

Министр спорта Омской области Алексей Ленберг вошел в состав Совета Российского студенческого спортивного союза (РССС). Решение было принято на заседании Исполкома организации, которое прошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Ленберг был назначен в комиссию по взаимодействию с региональными органами власти в сфере физической культуры и спорта. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что предстоит большая работа по развитию студенческого спорта как в Омской области, так и в стране в целом.

Ранее мы сообщали, что выпускник омского вуза стал заместителем полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Он окончил ОмГУ.