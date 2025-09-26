Президент России Владимир Путин встретился с премьером Армении Николом Пашиняном

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле.
Российскую сторону также представляли вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Представителями официального Еревана стали вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, гендиректор Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян, пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.
В начале переговоров российский лидер поблагодарил армянского руководителя за принятое Ереваном приглашение на международное мероприятие, «Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на международное мероприятие, посвященное развитию атомной отрасли», — высказался о встрече Путин. Со стороны Армении во встрече участвуют вице-премьер, министр, замглавы МИД, директор АЭС и пресс-секретарь премьера.
Кроме того, Путин добавил, что в целом отношения развиваются, развиваются поступательно, хорошо. Согласно данным Росстата, товарооборот России и Армении составляет 11,7 миллиарда долларов. И это рекордный показатель за 2024 год.
Также развитие отношений идет и по другим направлениям, добавил президент России, Москве и Еревану всегда есть темы для бесед, несмотря на то, что предыдущий диалог с Николом Пашиняном состоялся состоялся совсем недавно.
Речь идет о переговорах Путина и Пашиняна в рамках четырехдневного визита российского лидера в Китай на саммит ШОС, 31 августа. Тогда встречи с армянским лидером в графике Путина не было, однако президент России все же решил пообщаться с Пашиняном. Какие-либо подробности диалога, формат встречи и главные темы разговора не разглашались.
До этого президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили визиты в США. Российский лидер поделился основными итогами встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и сообщил о подготовке к предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Глава армянского правительства выразил поддержку шагам, направленным на урегулирование украинского кризиса.