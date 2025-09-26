Президент России Владимир Путин встретился с премьером Армении Николом Пашиняном

Речь идет о переговорах Путина и Пашиняна в рамках четырехдневного визита российского лидера в Китай на саммит ШОС, 31 августа. Тогда встречи с армянским лидером в графике Путина не было, однако президент России все же решил пообщаться с Пашиняном. Какие-либо подробности диалога, формат встречи и главные темы разговора не разглашались.