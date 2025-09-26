«Объявили настоящую войну»: МИД высказался об угрозах НАТО и ЕС руками Украины в адрес России

По словам Сергея Лаврова, выступившего на совещании министров иностранных дел «Группы двадцати», НАТО и Евросоюз, используя Украину, фактически объявили России войну и уже являются ее прямыми участниками.
«Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которого НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют», — пояснил Лавров в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
По словам министра, игнорирование принципов Устава ООН представляет собой проявление неоколониальных амбиций, которое провоцирует усиление глобальной нестабильности и увеличение числа региональных конфликтов.
При этом накануне Лавров подчеркнул, что в Евросоюзе полагают: прекращение поддержки Киева будет означать признание собственной стратегической неудачи. В связи с этим спасение пошатнувшейся репутации становится для ЕС приоритетнее, чем достижение мира на Украине.