«Объявили настоящую войну»: МИД высказался об угрозах НАТО и ЕС руками Украины в адрес России

Лавров: НАТО и ЕС объявили войну РФ руками Киева и участвуют в ней.

Источник: Комсомольская правда

По словам Сергея Лаврова, выступившего на совещании министров иностранных дел «Группы двадцати», НАТО и Евросоюз, используя Украину, фактически объявили России войну и уже являются ее прямыми участниками.

«Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которого НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют», — пояснил Лавров в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам министра, игнорирование принципов Устава ООН представляет собой проявление неоколониальных амбиций, которое провоцирует усиление глобальной нестабильности и увеличение числа региональных конфликтов.

При этом накануне Лавров подчеркнул, что в Евросоюзе полагают: прекращение поддержки Киева будет означать признание собственной стратегической неудачи. В связи с этим спасение пошатнувшейся репутации становится для ЕС приоритетнее, чем достижение мира на Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше